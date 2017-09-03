Samanyolu Haber /Gündem / Taç atmayı bile beceremedik!.. /03 Eylül 2017 09:25

Taç atmayı bile beceremedik!..

Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

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Türkiye Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu

Kharkiv'deki Metalist Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı, 90 dakikanın sonunda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

11 puanda kalarak 4. sıraya gerileyen Türkiye Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını zorlaştırdı. Yenilgiyle birlikte, A Milli Takım'ın beş maçlık yenilmezlik durumu sona erdi.

OFSAYT İTİRAZLARI

Milli Takımı oyuncuları, Ukrayna Milli Takımı'nın attığı iki gol için hakeme itirazda bulundular.

İki golde de pozisyonlar için ofsayt olduğunu iddia eden futbolcular hakemlerin kararını değiştiremediler.

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON

Maçın 84. dakikasında Arda ve Şener'in aynı anda taç atması ise geceye damga vuran görüntü oldu. Sosyal medyada taç atışı için 'gecenin özeti' yorumları yapıldı. 



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