Tablet ve Akıllı Telefonlar beyin zarını inceltiyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 9-10 yaşlarında 11 bin çocuğu takip ederek, ekran başında geçirilen sürenin beyne etkilerini inceledi. Buna göre tablet, akıllı telefon ve video oyunlarına günde 2 saatten fazla zaman ayıran çocuklarda beyin zarları zarar görüyor. MRI cihazlarıyla taranan çocukların beyinlerinde yapılan karşılaştırmalar da ekran başında 2 saatten fazla kalan çocukların muhakeme ve dil becerilerinde daha düşük bir performans gösterdiği görüldü.





GÜNDE 7 SAAT BÜYÜK TEHLİKE





Araştırma, süre arttıkça olumsuz etkilerin belirginleştiği de ortaya koydu. Günde 7 saatten daha fazla ekran başında kalan çocukların beyin zarlarındaki incelme farkı daha da fazla. Erken sonuçları paylaşılan araştırmanın ilerleyen günlerden ayrıntılı sonuçları yayınlayacak.





“BİLİŞSEL BECERİLERİ KÖRELTİYOR”





Hürriyet’in haberinde, çocukların beyinsel gelişimi konusunda çalışmalarıyla tanınan Dr. Bülent Madi’nin araştırmayla ilgili yorumlarına da yer veriliyor. Ailelere, çocuklarının daha iyi düşünmesi, konuşması ve sağlıklı yetişkinler olmaları için ekran başında geçirdikleri süreyi kontrol etmelerini öneren Madi, “Beyinde beyin zarının incelmesi bilişsel becerileri olumsuz yönde etkiler. Ekran başında geçirilen sürenin artması araştırmanın da gösterdiği gibi, bu önemli işlevleri gerçekleştiren zanın incelmesine yol açabiliyor. Yani çocuk telefonunda daha fazla vakit geçirdiğinde, ayakkabısını bağlamakta güçlük çekebilecek hale gelebilir, gündelik basit işleri yapmakta bile zorlanabilir. Kısacası beceriksiz olur. Muhakemede zorluk yaşar, dil becerilerinde geri kalabilir. Düzgün konuşamaz. Kendini iyi ifade edemez. İlerde bir yetişkin olduğunda hayatta doğru kararlar almakta zorluk yaşayabilir. İnsanlarla iletişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle, psikolojik problemlerle karşı karşıya da kalabilir. Aileler 2 yaşına kadar çocuklarına hiçbir şekilde akıllı telefon veya tablet vermemeli, ekrandan uzak tutmalı. 2-5 yaş arasında en fazla 1 saat izin verilmeli. 9-10 yaş civarında asla 2 saatin üstüne çıkılmamalı. Ebeveynler bu sürenin kalitesine dikkat etmeli, çocuklarının hangi içeriklere maruz kaldığını takip etmeli, nitelikli içerikler sunmalı” dedi.