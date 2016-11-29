Tabi Binali kim ki!





Başbakan Binali Yıldırım, bu haftadaki AKP Grup Toplantısı’ndaki konuşmasının büyük bölümünü ekonomik krize ayırdı. Dalgalanmanın Türkiye’ye özgü olmadığını söyleyen Yıldırım, Merkez Bankası ve hükümetin aldığı tedbirleri anlattı. Yıldırım saat 11:50 sıralarında çıktığı kürsüde ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Yıldırım’ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki katıldığı programda mikrofonu eline almasıyla sona erdi.













Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Wow Otel’de katıldığı “Parlamentolararası Kudüs Platformu Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu”nda saat 12:15 sıralarında kürsüye çıktı. Bunun üzerine haber kanalları Başbakan Yıldırım’ın konuşmasını yarıda kesti.





Başbakan’ın konuşmasını birkaç internet sitesi kesintisiz olarak canlı yayınladı.







ERDOĞAN BİTİRDİ BAŞBAKAN YAYINI GERİ DÖNDÜ





Saat 12:45 sıralarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki konuşmasını sonlandırdı. Bunun üzerine Habertürk ve CNN Türk normal yayınını sürdürürken, NTV ve diğer haber kanalları ise kısa bir süreliğine de olsa Başbakan’ın konuşmasına yeniden bağlandı. AKP grup toplantısı saat 12:53’te sona erdi.





Sözcü