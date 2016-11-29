Samanyolu Haber /Gündem / Tabi Binali kim ki /29 Kasım 2016 12:26

Tabi Binali kim ki

Başbakan Binali Yıldırım'ın tarihi açıklamaları, Cumhurbaşkanı'na takıldı. Canlı yayınlanan AKP grup toplantısı, Erdoğan'ın İstanbul'daki programda kürsüye çıkması üzerine son buldu. Başbakan'ın açıklamalarını sadece Sözcü TV ve birkaç internet haber sitesi canlı olarak yayınladı.

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Tabi Binali kim ki!

Başbakan Binali Yıldırım, bu haftadaki AKP Grup Toplantısı’ndaki konuşmasının büyük bölümünü ekonomik krize ayırdı. Dalgalanmanın Türkiye’ye özgü olmadığını söyleyen Yıldırım, Merkez Bankası ve hükümetin aldığı tedbirleri anlattı. Yıldırım saat 11:50 sıralarında çıktığı kürsüde ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Yıldırım’ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki katıldığı programda mikrofonu eline almasıyla sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Wow Otel’de katıldığı “Parlamentolararası Kudüs Platformu Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu”nda saat 12:15 sıralarında kürsüye çıktı. Bunun üzerine haber kanalları Başbakan Yıldırım’ın konuşmasını yarıda kesti.

Başbakan’ın konuşmasını birkaç internet sitesi kesintisiz olarak canlı yayınladı.

ERDOĞAN BİTİRDİ BAŞBAKAN YAYINI GERİ DÖNDÜ

Saat 12:45 sıralarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki konuşmasını sonlandırdı.  Bunun üzerine Habertürk ve CNN Türk normal yayınını sürdürürken, NTV ve diğer haber kanalları ise kısa bir süreliğine de olsa Başbakan’ın konuşmasına yeniden bağlandı. AKP grup toplantısı saat 12:53’te sona erdi.

Sözcü
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