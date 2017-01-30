Samanyolu Haber /Gündem / Tabandan Bahçeli'ye şarkılı tepki /30 Ocak 2017 15:41

Tabandan Bahçeli'ye şarkılı tepki

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Erdoğan rejiminin önünü açan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tabanından seçim şarkısı ile tepki var. MHP'liler 2014 seçim şarkısını paylaşıp parti yönetimine tepkilerini gösteriyor. Bol hayırlı şarkıda Bahçeli'ye de oldukça fazla mesaj var. Sosyal medya kullanıcıları, "kandırılmaya hayır, aldatılmaya hayır. İşsizliğe hayır, haksızlığa hayır. Yoksulluğa hayır, yolsuzluğa hayır" sözleriyle dikkat çekiyor

İşte o şarkının sözleri:

Kandırılmaya hayır, aldatılmaya hayır

İşsizliğe hayır, haksızlığa hayır

Yoksulluğa hayır, yolsuzluğa hayır

Hainleri Habur' a davet eden zihniyet
Artık iflah olmalı, farketmeli bu millet

Açılım sevdasına, demokrasi adına
Yaktılar yarınları, bu ne biçim adalet.....
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