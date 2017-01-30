Tabandan Bahçeli'ye şarkılı tepki

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı
Erdoğan rejiminin önünü açan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tabanından seçim şarkısı ile tepki var. MHP'liler 2014 seçim şarkısını paylaşıp parti yönetimine tepkilerini gösteriyor. Bol hayırlı şarkıda Bahçeli'ye de oldukça fazla mesaj var. Sosyal medya kullanıcıları, "kandırılmaya hayır, aldatılmaya hayır. İşsizliğe hayır, haksızlığa hayır. Yoksulluğa hayır, yolsuzluğa hayır" sözleriyle dikkat çekiyor
İşte o şarkının sözleri:
Kandırılmaya hayır, aldatılmaya hayır
İşsizliğe hayır, haksızlığa hayır
Yoksulluğa hayır, yolsuzluğa hayır
Hainleri Habur' a davet eden zihniyet
Artık iflah olmalı, farketmeli bu millet
Açılım sevdasına, demokrasi adına
Yaktılar yarınları, bu ne biçim adalet.....