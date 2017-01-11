Taban diktaya karşı



“Türkiye’nin birçok yerinden yüreği kan ağlayan ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP’liler bizleri sürekli arıyorlar” diyen İsmail Ok, “MHP’nin tavanı tabanından tamamen kopmuştur Sarayın arka bahçesi olmuştur” diye konuştu.

AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan anayasaya daha önce ret oyu vereceklerini açıklayan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, T24’e ilk oymaları değerlendirdi. Maddelere geçiş oymasında AKP- MHP blokunda 9 fireye ilişkin soruya Ok, “MHP’de bu kadar hayır oyu çıkması sürpriz değil hatta bu daha fazla olacaktır” yanıtı verdi.

MHP’nin tabanının tamamına yakın bu anayasaya karşı olduğuna dikkat çeken Ok, “Türkiye Cumhuriyeti devletini sokakta bulmadık” diye konuştu.

“Türkiye’nin birçok yerinden yüreği kan ağlayan ülkücüler”

MHP’li Ok’un T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Kendimi bildim bileli ülkücüyüm, MHP’ye gönül vermiş bir Türk milliyetçisiyim ve tabanın izinde ve halkın içinden gelen biriyim. Hem eğitimci ve belediye başkanı olmam dolayasıyla Balıkesir’de seçim bölgemde halka aramda en ücra köşedeki gönül bağı olan ülküdaşlarımızla hiçbir perde ve engel yoktur. Temas olduğumu bir tabandan bahsediyorum.

“MHP’de hayır oyları daha fazla olacaktır”

Türkiye’nin birçok yerinden yüreği kan ağlayan ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP’liler bizleri sürekli arıyorlar. Abartmıyorum MHP’nin tabanının tamamına yakın bu anaya a adı altındaki dikta rejimine , tek adam rejimine karşılar. Dolayısıyla burada MHP’nin sayıca çok fazla hayır demesi sürpriz değil tam tersine azdır. MHP’de bu kadar hayır oyu çıkması sürpriz değil hatta bu daha fazla olacaktır. Taban burada kendini temsil etme yetkisi verdiği vekillerine bunun hesabını sormaktadır bunu sormaya devam edecektir. MHP’nin genel merkezi, yönetiminin MHP tabanında hiçbir etkisi ve yetkisi yoktur.

“MHP’nin tavanı tabanından tamamen kopmuştur; Sarayın arka bahçesi olmuştur”

MHP’nin tavanı tabanından tamamen kopmuştur Sarayın arka bahçesi olmuştur. Dolasıyla MHP tabanı bunu kabul etmemektir. MHP tabanından gelen biri olarak yeni anayasa şiddetle karşıyım. Başta sayın genel başkanımız olmak üzere MHP’nin Genel Merkezi Türkiye seçim sathi mahalline girdiği 7 Haziran’da bu rejim değişikliğine en sert muhalefeti yapmıştır. Bun genel başkanımızın söylediği sözleri burada söylemekten bunu gençlerimiz çocuklarımız okur diye söylemiyorum. Ben de seçim bölgem Balıkesir’de halkıma vaat ettim ve onun için oy verdi ben de bu emanete sahip çıkıyorum. Bunun için tek adam rejimi ve yeni anayasa dayatmasına karşı çıkıyorum. Bu tek adam rejimidir. Bunu birilerini karalamak ve partizanlık yapmak adına söylemiyorum.

“Bu tek adam rejimidir”

Bütün vatandaşlar kendi partilerini ve kişilerini bir yana bıraksınlar yasamanın yetkisi bir kişi alıyor, iki yürütme başbakanlık kalktı Bakanlar Kurulu diye bir şey yok, ‘istediği bakan bir başka ifadeyle istediği vezir istediği rezil’. Bakanlar Kurulunu ele geçirdiği gibi bu da yetmiyor. Yürütmenin ötesinde bütün devleti yönetecek olan üst bürokrasiyi de bir kişi atayacak. Bu da yetmedi yargıyı bir kişi ele geçiriyor. AYM’nin çoğunluğunu cumhurbaşkanı atıyor, HSYK’nin çoğunluğu kendi atıyor, 5 kişi denilebilir ama 6 bakanı atıyor. Müsteşarın atıyor. Diğerlerini de kendi belirlemediği Meclisin yetkisini elinde bulunduran, yargı ve yürütmeyi ve devleti tamamen ele geçirdiği bir rejime ne denir.

“Akli melekelerini kaybetti diyelim nasıl alacağız yetkili elinden”

Bütün dünyada siyaset bilimcileri diyor ki; bu tek adam rejimidir. Bu kadar yetki bir kişi verildiğinde Allah muhafaza kişilerle işimiz yok bizim hasta oldu akli melekelerini kaybetti, hasta oldu delirdi nasıl alacağız yetkiyi elinden.

Bu Türk milletinin felaketi olur, biz Türkiye Cumhuriyetini yolda bulmadık. Çünkü bu yazıyı okuyanların evlerinde mutlaka ya şehit ya da gazi vardır. Türkiye cumhuriyeti devleti böyle kuruldu, Biz adına ne derlerse desinler, bu rejim değişikliğini öngören sözde Anayasayı kabul etmiyoruz”

Kaynak: T24 - Hülya Karabağlı