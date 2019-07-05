T.C tabelası için para yok demişlerdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde CHP'li belediye meclis üyeleri belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi önerisinde bulunmuş, ancak AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Maliyeti yüksek. T.C. ibaresi ekleyemeyiz" diyerek yanıt vermişti.







‘PARASINI BEN VEREYİM'





Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Palancıoğlu'nun, bu açıklamasından bir gün önce ‘'Evliyalar Günü” nedeniyle belediye kesesinden 50 kazan etli pilav pişirtip dağıttığı ortaya çıktı. Belediye tabelalarına T.C.'nin eklenmesi önergesini veren CHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil Yağmur, “Başkan bir gün önce belediye bütçesinden 50 kazan etli pilav pişirtti ve dağıttı.





Başkan, bu etin, bulgurun, yakıtın maliyetini düşündü mü ki, şimdi T.C.'nin maliyetini düşünüyor” dedi. Konuyu TBMM gündemine getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Parasını ben vereyim, yeter ki o ibare oraya yazılsın” açıklaması yaptı.