Samanyolu Haber /Gündem / T.C tabelası için para yok demişlerdi /05 Temmuz 2019 20:10

T.C tabelası için para yok demişlerdi

Belediye tabelasına TC ibaresi eklensin önerisini maliyeti yüksek diye kabul etmeyen Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin AKP’li başkanı,“Evliyalar Günü” için bir kurumun düzenlediği etkinliğe tam 50 kazan etli pilav dağıttı.

SHABER3.COM

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde CHP'li belediye meclis üyeleri belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi önerisinde bulunmuş, ancak AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Maliyeti yüksek. T.C. ibaresi ekleyemeyiz" diyerek yanıt vermişti.  

‘PARASINI BEN VEREYİM' 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Palancıoğlu'nun, bu açıklamasından bir gün önce ‘'Evliyalar Günü” nedeniyle belediye kesesinden 50 kazan etli pilav pişirtip dağıttığı ortaya çıktı. Belediye tabelalarına T.C.'nin eklenmesi önergesini veren CHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil Yağmur, “Başkan bir gün önce belediye bütçesinden 50 kazan etli pilav pişirtti ve dağıttı. 

Başkan, bu etin, bulgurun, yakıtın maliyetini düşündü mü ki, şimdi T.C.'nin maliyetini düşünüyor” dedi. Konuyu TBMM gündemine getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Parasını ben vereyim, yeter ki o ibare oraya yazılsın” açıklaması yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber T.C tabelası için para yok demişlerdi Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:04:25