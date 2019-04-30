Samanyolu Haber /Dünya / Szijjarto: AB, Türkiye'ye saygısızlık yapıyor /30 Nisan 2019 19:55

Szijjarto: AB, Türkiye'ye saygısızlık yapıyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde" dedi.

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Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Türkiye ve Vişegrad Grubu (Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla “V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı” gerçekleştirildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Vişegrad ülkeleri ve Türkiye'nin özellikle terörizmle mücadele ve göç konusunda iş birliğini güçlendirme üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Szijjarto, terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) göç konusunu teşvik ederek terörü koruduğunu iddia etti.

BM tarafından Macaristan’a karşı hukuki bir sürecin başlatıldığı bilgisini paylaşan Szijjarto, hukuki sürecin, “Macaristan sınırında polise taş atarak terör saldırısında bulunmuş bir kişinin hapsedilmesine ilişkin gerçekleştirildiğini” belirtti.

“Utanç verici ve şok edici”

Szijjarto, “BM'nin kendi ülkesini ve sınırlarını koruyan insanlar yerine bir teröristin yanında durması, bizce utanç verici ve şok edicidir” dedi.

Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin bir soru üzerine Szijjarto, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin daha dürüst bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bazı üye ülkeler Türkiye'nin üyeliğine ilişkin yapılan görüşmelerde Türkiye'nin üyeliğine karşı olduklarını açıklıyorlar ancak şunu anlamakta güçlük çekiyorum, bu ülkeler neden halk karşısında bu görüşlerini paylaşmıyorlar.

“Güvenliğimiz Türkiye'den başlıyor”

Türkiye ile bu şekilde bir oyun oynanması adil değildir. Bu, Türkiye'ye karşı saygısızlık göstergesidir. Türkiye gibi bir ülkeye AB'nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye'den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde.”

Ayrıca, “Türkiye çok kısa sürede dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda. Türkiye, NATO içinde ikinci en büyük orduya sahip.” değerlendirmesinde bulunan Szijjarto, Türkiye'nin AB için önemli bir stratejik ortak olduğunu yineledi.
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