Suudilerin Türk malı boykotu tuttu: Satışlarda düşüş var

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmesinin ardından ilişkilerin gerildiği Suudi Arabistan’da Türkiye ürünlerine ve Türkiye turizmine boykot kampanyası başlatıldı. Türkiye malı ürünlerin liste olarak yayınlandığı sosyal medyada Suudi vatandaşların kampanyaya büyük destek verdiği görüldü. Türkiye aleyhinde söylemlerin de yer aldığı paylaşımlarda ürünlerin yanı sıra Türkiye turizmine de boykot çağrısı yapıldı.





Bloomberg'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da vatandaşlar Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'nin olayın üzerine gitmesinden ötürü Türk ürünlerini boykot etmeye başladı. Ekim ayında satın alınan menşei Türkiye olan ürünlerin satışı yüzde 37 düştü.





Suudiler başlıca Türk yoğurdu ve Türk bisküvisi gibi ürünleri boykot ediyor. Twitter'da 500 takipçisi olan hükümet yanlısı hesap Naifco, “Amacımız ekonomiye zarar vermek değil, öfkemizi medeni bir şekilde ifade etmek” diyor.





Suudi Arabistan'da aralarında Türkiyeli şirketlerinin bulunduğu listeler sosyal medyada dolaştırılarak, bu firmaların ürünlerinin kullanılmaması talep ediliyor. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 4.8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.



