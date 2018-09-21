Samanyolu Haber /Dünya / Suudilerden 600 bin Filistinli'ye ülkeye giriş yasağı /21 Eylül 2018 23:34

Suudilerden 600 bin Filistinli'ye ülkeye giriş yasağı

Suudi Arabistan, geçici Ürdün pasaportu sahibi 600 bin Filistinlinin ülkeye girmesine yasak koydu. Böylece Filistinlilerin hac ve umreye gitmesi engellenmiş oldu.

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Suudi Arabistan'ın, geçici Ürdün pasaportu sahibi Filistinlilerin ülkeye girişini yasakladığı ortaya çıktı. Kararla birlikte 600 bin Filistinlinin hac ve umreye gitmesi imkansız hale gelmiş oldu.

Middle East Eye'ın haberine göre, seyahat acentaları geçici Ürdün pasaportu sahipleri için vize başvurusunda bulunmama konusunda uyarıldı. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Karar Ürdün'de ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 634 bin Filistinliyi etkiliyor. Söz konusu Filistinlilerin, Suudi Arabistan'a gitmek için geçici Ürdün pasaportu dışında başka bir alternatifi bulunmuyor.

FİLİSTİNLİLER İSRAİL'DE OTURMA İZİNLERİNİ KAYBEDEBİLİR

Suudi Arabistan konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken, acentalara yapılan uyarının da "yazılı değil sözlü" iletildiği belirtiliyor.

İddialara göre Suudi Arabistan, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerden Filistin pasaportu almalarını istiyor, bu durumda bu kişilerin İsrail'de oturma izinleri kaybolmuş olacak. 

İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere baskısı, ABD büyükelçiliğinin taşınmasıyla birlikte daha da arttı.

Suudi Arabistan ve İsrail'in, gizli kanallar aracılığıyla görüşmekte olduğu biliniyor.
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