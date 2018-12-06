Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler lobi ekiplerini Trump'un otelinde 500 odada konaklattı /06 Aralık 2018 22:11

Suudiler lobi ekiplerini Trump'un otelinde 500 odada konaklattı

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan adına faaliyetler yürüten lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediğini yazdı.

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Washington Post gazetesi, ulaştığı belgelere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ı temsil eden lobicilerin Trump'ın hâlâ sahibi olduğu otele 270 bin dolar ödediğini yazdı.

Lobicilerin, Suudi Arabistan'ı rahatsız eden bir yasaya karşı lobi çalışmaları yürütmeleri için daha önce ABD ordusunda çalışmış kişilere ücretsiz Washington ziyaretleri ayarladıkları belirtilen haberde, Suudi Arabistan hükümetini temsil eden lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediği öne sürüldü.

Oda fiyatlarının ortalama 768 dolar olduğu otelde, lobicilerin 6 grubu ağırladığı ifade edilen haberde, Trump'ın otelinde kalan ABD ordusunda görev yapmış kişilerin bazılarının ise seyahatlerin Suudi Arabistan tarafından karşılandığından haberi olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Haberde, "söz konusu kişilerin hem Suudi Arabistan adına Kongre'ye giderek hem de Trump'ın oteline katkı sağlayarak iki kez kullanıldıkları" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca Şubat 2017'den bu yana Trump'ın Chicago ve New York'taki otellerinde kalan Suudi müşteri sayısının arttığına ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ABD ziyaretinde eşlik edenlerin kaldığı New York'taki Trump otelinin kazancının yüzde 25 yükseldiğine işaret edildi. 

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