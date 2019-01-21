Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler kendilerine sığınan 250 Arakanlı müslümanı sınırdışı ediyor /21 Ocak 2019 13:24

Suudiler kendilerine sığınan 250 Arakanlı müslümanı sınırdışı ediyor

Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e sınır dışı etmeyi planladığı öne sürüldü

SHABER3.COM

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kampanya koordinatörü Nay San Lwin, Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman erkeği Bangladeş'e göndermeyi planladığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Arakanlı Müslümanların çoğunun oturum iznine sahip olduğuna işaret eden Nay, öte yandan Cidde'de Şumasi merkezinde tutulanlara suçlularmış gibi muamele edildiğini söyledi.

Bu kişilerin Bangladeş'e sınır dışı edilmeleri halinde cezaevine gönderilebileceğini belirten Nay, Suudi yetkililere plandan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Nay ayrıca, dün Cidde havaalanına götürülmek üzere hazırlanan Arakanlı Müslümanların görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da paylaştı. Son 2 yıldır  birçok insan hakları örgütünün Suudi yetkililere oturum izni konusunda çağrıda bulunduğunu, kendisinin de bizzat Suudi yetkililerle meseleyi görüştüğünü sözlerine ekledi.

?'ETNİK TEMİZLİK' YA DA 'SOYKIRIM'

Suudi Arabistan, 2011 yılından sonra ülkeye gelen Arakanlı Müslümanlara oturum izni vermiyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
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