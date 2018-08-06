Samanyolu Haber /Dünya / Suudi'ler Kanada'yla ilişkileri dondurdu /06 Ağustos 2018 11:05

Suudi'ler Kanada'yla ilişkileri dondurdu

Suudi Arabistan, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada'yla tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

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Suudi Dışişleri Bakanlığı, bir dizi Twitter mesajında ayrıca ülkedeki Kanada Büyükelçisini sınırdışı ettiğini ve Kanada'daki Büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

Riyad yönetiminin bu hamlesi, Kanada'nın bazı insan hakları savunucularının gözaltına alınmasından "derin kaygı duyulduğunu" açıklamasından sonra geldi.

Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan ve ABD vatandaşı kadın hakları savunucusu Samar Badawi de bulunuyor.

Badawi, Suudi Arabistan'daki erkek vesayeti sistemine son verilmesi çağrısı yapıyordu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında içişlerine "herhangi bir şekilde müdahalenin kabul edilmeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı sivil toplum ve kadın hakları savunucularının "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapan duyurusuna atıfta bulunuldu.

Suudi Bakanlık Kanada'nın tutumunu "bir saldırı" diye tanımlarken şu önlemlerin alınacağını bildirdi;

İki ülke arasındaki tüm yeni ticaret ve yatırım işlemlerinin dondurulması
Kanada Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesi ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi
Kanada'daki Suudi Büyükelçi'nin geri çağrılması
Ek önlemler alma hakkının saklı tutulması

Kanada hükümeti henüz Suudi Arabistan'ın diplomatik önlemleri konusunda bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe
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