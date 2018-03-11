Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler İsrail'le görüşüyor iddiası /11 Mart 2018 12:15

Suudiler İsrail'le görüşüyor iddiası

Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

SHABER3.COM

BAE'nin Khaleej Times gazetesine konuşan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce İsrail'den başbakan ve enerji bakanı düzeyinde Suudi kraliyetiyle gizli görüşmeler yapıldığına, ilişkilerin ilerlediğine dair açıklamalar gelmişti.

FİLİSTİN İÇİN OLUMSUZ

Filistin Yönetimi'nden yetkili de İsrail, Suudi ve Mısır heyetlerinin Kahire'de lüks bir otelde biraraya gelerek özellikle Kızıldeniz bölgesiyle ilgili ekonomik meseleleri görüştüğünü aktardı.

''İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki sıcak ilişkiler Filistin Yönetimi'ni olumsuz etkliyor, Filistinlilere zarar veriyor'' diyen yetkili, sitem etti:

DÜŞMAN ARTIK İSRAİL DEĞİL, İRAN

''Anlaşılan, bölgedeki en büyük düşman artık İsrail değil''

İsrail'in Arap ülkeleri içinde sadece Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri var. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'Arap ülkeleriyle verimli işbirliği içinde olduklarını ama bunu gizli tuttuklarını' ifade etmişti.

Medyadaki haberlere göre İsrail ile Suudi Arabistan son aylarda gizli görüşmeler yürütürken resmi ilişkiler tesis etmeyi de hedefliyor.

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