Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler denge için petrol üretimini artıracak /30 Haziran 2018 20:34

Suudiler denge için petrol üretimini artıracak

Trump'un petrol fiyatlarını düşürmek için üretimi artırmasını istediği Suudi Kralı Selman olumlu yanıt verdi.

SHABER3.COM

İran ve Venezüella'dan petrol alımını engelleme peşine düşen ABD Başkanı Donald Trump, bu durumda oluşacak açığı dengelemek için petrol üretimini artırmasını istediği Suudi Kralı Selman'dan olumlu yanıt aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Biraz önce Suudi Arabistan Kralı Salman ile konuştum. Ona, İran ve Venezüella'daki karışıklık & işlevsizlik yüzünden Suudi Arabistan'dan farkı kapatmak için petrol üretimini belki 2.000.000 varile kadar yükseltmesini istediğimi açıkladım… Fiyatlar çok yüksek! Kral kabul etti!"

?Trump’ın bu açıklaması, ABD'nin müttefiklerini İran’dan petrol almamaya ikna etmeye çalışmasına koşut petrol fiyatlarının aşamalı olarak yükselmekte olduğu dönemde geldi.

Beyaz Saray bu ay, İran’dan petrol almayı kasıma kadar durdurmayan ülkeleri cezalandırma tehdidinde bulunmuştu. İran petrolünün başlıca alıcılarından Türkiye ve Hindistan ise ABD’nin bu çağrılarına dinlemeyeceklerini söylemişti.

Bu arada Suudi Arabistan tarafından ABD Başkanı'nın tweetini doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmiş değil.

Suudi Arabistan'ın üyelerinden biri olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), kısa bir süre önce, günlük petrol üretiminin 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmıştı.
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