Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler ABD'ye tepkili /17 Aralık 2018 11:40

Suudiler ABD'ye tepkili

Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale eden ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD SENATOSU VELİAHT PRENS'İ SORUMLU TUTTU

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı, 14 Aralık'ta ABD Senatosuna sunulduktan sonra sesli oylamada kabul edildi.

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Selman tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine de "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep edildi.

Bu tasarıyla ABD Senatosu, Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuş oldu.
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