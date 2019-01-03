Suudi Savcılığı'ndan kritik Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Suudi Arabistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada isimleri Kaşıkçı cinayetine karışan 11 kişinin yargılanmasına başlandığı bildirildi.
Savcılık, Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 5 kişiyi idam istemiyle yargılayacak. İdam istemiyle yargılanan 5 kişinin isimleri açıklanmadı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklama yapan Başsavcılık Sözcüsü, soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini belirterek, 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetmişti.