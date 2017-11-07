Suudi savcıdan Prenslere gözaltı açıklaması: Bu daha başlangıç

Suudi savcı el Mucib açıklamasında "Bu nerede olursa olsun yolsuzluğun kökünün kazınması için hayati önemdeki sürecin yalnızca başlangıcı" dedi.?







Soruşturmada '1. aşamanın' tamamlandığını belirten el Mucib "Epey kanıt toplandı ve ayrıntılı sorgulamalar yapılıyor" dedi.





El Mucib yargılamaların da açık bir şekilde zaman içinde yapılacağını söyledi.





Gözaltı operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını güçlendirme adımı olarak görülmüştü.





Ülkedeki yolsuzluk karşıtı kurumu yöneten 32 yaşındaki prens, aralarında dünyanın en zengin 100 kişisinden biri olan prens El-Velid bin Talal'ın da olduğu 11 Suudi prens, bakan ve eski bakanların gözaltına alınması emrini vermişti.







