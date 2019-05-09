Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti /09 Mayıs 2019 11:38

Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti

Riyad Valisi ve Suudi Meclisi Üyesi Prens Faysal bin Bandar El Saud, kendisine verilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince içmeyi reddetti.

Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti

Suudi Prens Abdullah Bin Sultan El Saud'un Twitter hesabında paylaştığı videoda Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin Türkiye’den geldiğini duyunca içmeyi reddediyor. Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizin onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
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