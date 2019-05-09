Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti

Suudi Prens Abdullah Bin Sultan El Saud'un Twitter hesabında paylaştığı videoda Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin Türkiye’den geldiğini duyunca içmeyi reddediyor. Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizin onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.