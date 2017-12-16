Samanyolu Haber /Dünya / Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet de kullanabilecek /16 Aralık 2017 10:32

Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet de kullanabilecek

Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verileceği aktarıldı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, Trafik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Güvenlik Güçleri Komutanlığı'nın, kadınların araç kullanımıyla ilgili bazı sorulara verdiği yanıtlar yer aldı.
Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan Suudi kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği kaydedilen haberde ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığı ve ilerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra askeri görevlerde de yer alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018'den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti.

Dünyada kadınların araç kullanmasının bir dönem yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır" fetvasından dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Ülkede 'kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması' talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

Riyad'ın 2030 hedefleri arasında kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22'den yüzde 30'a yükseltilmesi de bulunuyor.
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