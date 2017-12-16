Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet de kullanabilecek

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, Trafik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Güvenlik Güçleri Komutanlığı'nın, kadınların araç kullanımıyla ilgili bazı sorulara verdiği yanıtlar yer aldı.

Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan Suudi kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği kaydedilen haberde ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığı ve ilerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra askeri görevlerde de yer alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.



