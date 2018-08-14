Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltması ve İran'a yaptırımlar petrol fiyatlarını artırdı /14 Ağustos 2018 13:49

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltması ve İran'a yaptırımlar petrol fiyatlarını artırdı

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kesintiye gitmesi ve İran'a yönelik yaptırımlar, petrol fiyatlarında artışa sebep oldu. Artış talepteki düşüş yüzünden beklenenin altında kaldı.

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Suudi Arabistan petrol talebinde düşüşü sebep göstererek petrol üretiminde kesintiye gitti. Suudi Arabistan'ın kesintisi ve İran'a yönelik yaptırımlar petrol fiyatlarında artışa sebep oldu. Brent petrolün varili 60 sent artış gösterdi.

Petrol üreticileri örgütü OPEC'e açıklama yapan Suudi Arabistan, petrol üretimini günde 200 bin varil azaltarak, 10,228 milyon varil seviyesine çektiğini duyurmuştu.

ABD yönetimi İran'a yönelik kimi yaptırımları geri getirirken, ABD Başkanı Donald Trump müttefiklerinden İran petrolü almamalarını talep etmişti.

Bunlara karşın küresel iktisadi büyümenin yavaşlaması ve buna bağlı olarak petrol talebinin beklenenin altında kalması öngörülen OPEC raporu, petrol fiyatlarındaki artışın sınırlı olmasına yol açtı.

Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler de petrol fiyatlarındaki artışı yavaşlattı.
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