Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı /18 Ağustos 2019 14:25

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, İstanbul'da Suudi Arabistan vatandaşı birkaç kişinin silahlı saldırıya uğraması üzerine uyarı yayımladı.

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Suudi Arabistan Büyükelçiliği, İstanbul'da Suudi Arabistan vatandaşı birkaç kişinin silahlı saldırıya uğraması üzerine uyarı yayımladı. Elçilikten yapılan uyarıda, Suudi Arabistan vatandaşlarına Türkiye'deki seyahatleri boyunca tedbirli olmaları, Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri söylendi. 

Al Arabiya'da yer alan habere göre, İstanbul'un Şişli semtinde bir grup turiste silahlı saldırı düzenlendi ve eşyaları çalındı. Olay üzerine Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi fakat diğer Suudi Arabistan vatandaşlarına uyarıda bulundu. 

Uyarıda Suudi vatandaşlarına Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri önerildi.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, birkaç pasaport hırsızlığı vakasından sonra haziran ayında da bir uyarı yayımlamıştı. 
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