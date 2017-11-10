Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmasında 201 gözaltı /10 Kasım 2017 11:21

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmasında 201 gözaltı

Suudi Arabistan, ülkede devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında toplam 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yolsuzluğun faturasının ise en az 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Suudi Arabistan'da cumartesi günü aralarında birçok Kraliyet ailesi üyesi, bakan ve işadamının bulunduğu yolsuzluk operasyonları bugün de devam ediyor.
Suudi Arabistan Başsavcı Sheikh Saud al-Mojeb yaptığı açıklamada "Son üç yıldır yaptığımız araştırmalarımız neticesinde onlarca yıldır devam eden sistematik yolsuzluk ve zimmetine geçirme nedeniyle en az 100 milyar doların kötüye kullanıldığı tespit edildi" dedi.
Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 208 kişinin soruşturma için çağrıldığını ancak yedi kişinin daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.
Başsavcı normal ticari faaliyetlerin devam ettiğini ve yolsuzluk soruşturmasından etkilenmediğini ve sadece kişisel hesapların dondurulduğunu söyledi. Başsavcı şirket ve bankaların ticari faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.
Yeni yargıç atamaları
Diğer taraftan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın bugün 30 yeni yargıç ataması ve 26 yargıcı terfi ettirmesi, ülkede hafta sonunda başlayan yolsuzlukla mücadele operasyonun ardından geldi. Yeni atanan yargıçların yolsuzlukla mücadelede görev alıp almayacakları ise henüz netleşmedi.
Devlet haber ajansı SPA, Kral'ın bugün yasama organlarının değişik kademelerinde geçerli olacak yeni atamaları içeren bir kararname yayımladığını duyurdu.
Güvenlik makamlarının gözaltına aldığı Kraliyet ailesi üyeleri, bakan ve işadamları, kara para aklama, rüşvetçilik, tehditle para alma ve kişisel çıkar için kamu yetkisini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıyalar.
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