Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da geniş kabine revizyonu /27 Aralık 2018 17:21

Suudi Arabistan'da geniş kabine revizyonu

Suudi Arabistan'da aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar değişti.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin sarsıntısını atlatma çabasındaki Suudi kraliyeti, bakanlık ve diğer üst düzey görevlerde değişikliğe gitti. Kral Selman'ın kararnamesiyle Adil Cubeyr yerine İbrahim el Asaf dışişleri bakanı oldu.

Suudi Arabistan'da ipleri tümüyle oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (MbS) bırakmanın bedelini Cemal Kaşıkçı cinayetiyle tüm dünyaya rezil olmakla ödeyen Suudi Kralı Selman, bugün bir kararnameyle kilit bakanlıklar ve makamlarda değişiklik yoluna gitti. Kral, MbS'nin başkanlığındaki Siyaset ve Güvenlik İşleri Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için de bir kararname yayımladı.

MbS'nin Kasım 2017'deki gözaltı operasyonlarından nasibini almış İbrahim el Asaf'ı Dışişleri Bakanı atayan Kral, bu koltuktaki Adil Cubeyr'i dışişlerinden sorumlu devlet bakanlığına kaydırdı.

Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz Ulusal Muhafızlardan Sorumlu Bakan, Turki Şabbane Medyadan Sorumlu Bakan, Hamad Şeyh Eğitim Bakanı atandı.

Turki bin Talal, Faysal bin Halid yerine Asir Bölgesi Valisi yapıldı.
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