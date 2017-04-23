Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da çok sayıda Bakan ve üst düzey yönetici görevlerinden alındı /23 Nisan 2017 05:24

Suudi Arabistan'da çok sayıda Bakan ve üst düzey yönetici görevlerinden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanların görevlerinden alınarak, yerlerine yeni atamaların yapıldığı 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayımladı.

Suudi Arabistan'da çok sayıda Bakan ve üst düzey yönetici görevlerinden alındı

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman'ın iki oğlu, yeni kararnameyle üst düzey görevlere atandı. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Abdullah bin Faysal görevinden alınarak yerine Emir Halid bin Selman bin Abdulaziz getirildi. Emir Abdulaziz bin Selman ise Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 

Geçen yıl eylülde ekonomik krizden dolayı askıya alınan sosyal hak ve ek ödemeler de kraliyet emirleriyle geri getirildi. Ayrıca Yemen'deki Husilere yönelik savaşta görev yapan askeri ve güvenlik personeline iki maaş ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. 

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aid bin Avad bin Aid Eş-Şelevi görevinden alınarak Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Görev süresi dolan İstihbarat Başkan Yardımcısının yerine ise Koalisyon Sözcüsü Ahmed Hasan Asiri getirildi. 

Ülkede Güvenlik Konseyinin kurulması ve başkanlığına da Muhammed Gafili'nin getirilmesine, Sosyal İşler Bakanı Halid bin Abdullah'ın görevden alınarak hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. 

Suudi Arabistan protokolünde önemli yere sahip Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil Tureyfi görevinden alınarak, yerine Avad bin Salih el-Avad atandı. 

Öte yandan, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Yatırım Genel Sekreterliği, Meteoroloji ve Çevre Güvenliği Genel Sekreterliği, Gümrük Genel Müdürlüğü, Belediyeler Bakanlığı ile birlikte birçok emirliğe "emirlik yardımcısı" statüsünde atama gerçekleştirildi. 

Suudi Arabistan'da Kraliyet Divanı tarafından ilan edilen kararlar, yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
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