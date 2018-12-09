Suudi Arabistan Türkiye’nin talebine ret etti!

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan, Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında adı geçen Suudi Arabistan vatandaşları hakkındaki iade talebini reddetti.





Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazetecilerin ‘Türkiye’de haklarında tutuklama kararı çıkan iki Suudi vatandaşı için iade kararı verecek misiniz?’ şeklindeki sorusuna, “Biz vatandaşlarımızı iade etmeyeceğiz” yanıtını verdi.





İstanbul Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens’in eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.