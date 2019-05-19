Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan krizden çıkış yolu arıyor /19 Mayıs 2019 20:52

Suudi Arabistan krizden çıkış yolu arıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Cubeyr bölgede savaş istemediklerini söyledi. Kral Selman da Körfez ve Arap ülkelerinin liderlerini kriz toplantısına davet etti.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, ülkesinin bölgede bir savaş istemediğini ve bir savaş peşinde olmadığını belirterek, böyle bir savaşın engellenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. El Cubeyr öte yandan, buna rağmen olası bir savaşta Suudi Arabistan’ın kararlılıkla ve en sert şekilde reaksiyon göstereceğini dile getirerek topun İran tarafında olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de ülkesine ait petrol tankerlerine ve petrol boru hatlarına yapılan saldırılar ve bölgede gerilimin artması üzerine bir kriz toplantısı düzenleme kararı aldı. Selman 30 Mayıs tarihinde Mekke’de yapılması planlanan söz konusu toplantıya tüm Körfez ülkeleriyle Arap dünyasının liderlerini davet etti.

Suudi Arabistan’ın en önemli petrol boru hatlarından birine geçen Salı günü insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti. Olaydan iki gün önce de Birleşik Arap Emirlikleri sularında iki Suudi petrol tankeri bir başka saldırının hedefi olmuştu. Saldırıları Yemen’de iç savaşın taraflarından olan Şii Husi milisler üstlenmişti. Suudi Arabistan ise sorumluluğun İran’a ait olduğunu savunuyor.

Tahran: Biz de savaş arayışı içinde değiliz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami ise kendi ülkesinin de Ortadoğu’da bir savaş arayışı içinde olmadığını ama savaştan da korkmadıklarını dile getirdi. Selami Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Suudi Arabistan ile ilgili olarak, "Onlarla bizim aramızdaki fark ise onların savaştan korkması ve bir savaş iradesine sahip olmamalarıdır" dedi.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve ABD’nin bölgeye bir uçak gemisi, uzun menzilli bombardıman uçakları ve hava savunma füzeleri konuşlandırması bölgede bir savaş olasılığı endişesi oluşturuyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan krizden çıkış yolu arıyor Sonraki Haber >>

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı

İftar sofrasında bir Kral

İftar sofrasında bir Kral

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:07