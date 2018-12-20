Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan istihbaratını yeniden yapılandırıyor /20 Aralık 2018 21:59

Suudi Arabistan istihbaratını yeniden yapılandırıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası zor günler geçiren Riyad yönetimi istihbarat birimlerinde yeniden yapılandırmaya gideceğini açıkladı. Talimatı Veliaht Prens Muhammed bin Selman verdi.

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Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından istihbarat birimlerinde yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla ülkede üç yeni birim oluşturulurken, Kaşıkçı cinayeti sonrası zor günler geçiren Riyad yönetimi istihbarat operasyonlarının verimini ve başarısını arttırmayı öneriyor.

Bu çerçevede oluşturulan yeni birimler strateji ve geliştirme, hukuk işleri ile performans değerlendirme ve iç inceleme isimleri altında üçlü bir yapıda kuruluyor.

Resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre yeni kurulan birimlerle, istihbarat operasyonlarının milli güvenlik politikaları, uluslararası hukuk ve ülkenin tarafı olduğu insan hakları anlaşmaları ile uyumlu bir şekilde işlemesi hedefleniyor.

Riyad sorumluluk almıyor

Kaşıkçı'nın Suudi istihbarat birimleri içinde kendi başına karar alan birtakım kişiler tarafından öldürüldüğünü ve cinayetin üst yönetiminin bilgisi haricinde işlendiğini öne süren Riyad yönetimi, Veliath Prens'in danışmanı Saud el Kahtani ve istihbarat görevlisi General Ahmed el Asiri'yi Ekim ayı sonunda görevden almıştı.

Geçmişte Suudi kraliyet ailesine yakın olduğu bilinen, ancak 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı eleştirel yazılar kaleme alan Kaşıkçı, ölümünden yaklaşık bir yıl önce ülkesinden ayrılarak ABD'de yaşamaya başlamıştı.

Evlilik belgeleri için 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmayan gazetecinin içeride öldürüldüğünü önce reddeden Riyad yönetimi, sonraki süreçte de cinayetin işlendiğini kabul etmiş ancak talimatın kim tarafından verildiğini açıklamamıştı.

İstanbul Başsavcılığı da 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan bu iki kişi hakkında yakalama kararı talep etmişti.

Veliaht Prens baskı altında

Türkiye'nin yanı sıra birçok Batı ülkesi cinayetin Veliaht Prens'e işaret ettiğini belirten açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayetinden Muhammed bin Selman'ın haberi olabileceğini söylemiş, ancak önceliklerinin Suudi Arabistan ile ilişkileri olduğunu belirtmişti.

Cumhuriyetçi senatörler ise Aralık ayı başında Trump'ın söylediklerine ters düşen bir açıklama yaparak CIA brifingi neticesinde cinayetin talimatını Veliaht Prens'in verdiğine inandıklarını dile getirmişlerdi.
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