Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan: İran daha fazla yaptırımı hak ediyor /29 Ağustos 2018 22:35

Suudi Arabistan: İran daha fazla yaptırımı hak ediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, İran’a karşı ek yaptırımların getirilmesinden yana olduklarını belirtti.

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Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan el-Cübeyr, "İran nükleer programına ve bu programla ilgili tarihi anlaşmaya gelince biz, bu programın zayıf olduğunu ve bu anlaşmanın İran'a en kısa sürede nükleer programını sürdürmesine izin vermeyecek aktif tedbirlerin alınmasını öngörmediğini en baştan söyledik. Zira bu anlaşma 2025'te bitecek ve onların kısa zamanda nükleer bomba geliştirebileceği tehlikesi var" dedi.
Suudi diplomat, "Ayrıca bu anlaşma, İran'ın teröre destekteki rolünün kısıtlanmasını öngörmüyor ve İran'ın balistik füze alanındaki çalışmalarını da kısıtlamıyor. İran'ın, bu ülkeye karşı daha fazla yaptırım kabul etmemizi hakkettiğini düşünüyoruz" diye ekledi.
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