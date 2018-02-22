Suudi Arabistan’da Prensler operasyonunda’ ikinci perde

Suudi Arabistan’da geçen yıl Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan Yüksek Mahkeme’nden “operasyonda ikinci perde” olarak yorumlanan bir hamle daha geldi.
Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu´na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.
Yüksek Mahkeme’nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.
Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, “bağımsız yargıya ait bir süreç” ve “şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci” olarak tanımlamıştı.
OPERASYONUN BAŞINDA VELİAHT PRENS BULUNUYOR
Suudi Arabistan’da yolsuzlukla mücadele komitesi krallık kararnamesiyle kurulmasından saatler sonra aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alınmıştı
Komitenin başında ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Salman bulunuyor.
Prens Muhammed’in bu hamleyle gücü elinde toplarken “Prens Muhammed bu son gelişmeyle ülkedeki tüm silahlı güçlerin kontrolünü ele geçirdi. Fakat tanınmış figürlerin yönetimden alınması muhafazakar çevreleri rahatsız edecek” yorumları yapılmıştı.