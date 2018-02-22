Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan’da Prensler operasyonunda’ ikinci perde /22 Şubat 2018 23:54

Suudi Arabistan’da Prensler operasyonunda’ ikinci perde

Suudi Arabistan'da Ocak ayında 11 prensin, "kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürerken ülkeden bir son dakika haberi daha geldi. Suudi Arabistan yetkililerinin, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selman´ın Mart ayında Avrupa ve ABD´ye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin üst düzey yöneticilerinin karıştıkları yolsuzluklarla ilgili olarak yeni bir oturum istedi.

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Suudi Arabistan’da geçen yıl Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında  aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan Yüksek Mahkeme’nden “operasyonda ikinci perde” olarak yorumlanan bir hamle daha geldi.

Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu´na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

Yüksek Mahkeme’nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, “bağımsız yargıya ait bir süreç” ve “şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci” olarak tanımlamıştı.

OPERASYONUN BAŞINDA VELİAHT PRENS BULUNUYOR

Suudi Arabistan’da yolsuzlukla mücadele komitesi  krallık kararnamesiyle kurulmasından saatler sonra aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alınmıştı

Komitenin başında ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Salman bulunuyor.

Prens Muhammed’in bu hamleyle gücü elinde toplarken “Prens Muhammed bu son gelişmeyle ülkedeki tüm silahlı güçlerin kontrolünü ele geçirdi. Fakat tanınmış figürlerin yönetimden alınması muhafazakar çevreleri rahatsız edecek” yorumları yapılmıştı.
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