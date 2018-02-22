Suudi Arabistan’da Prensler operasyonunda’ ikinci perde

Suudi Arabistan’da geçen yıl Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan Yüksek Mahkeme’nden “operasyonda ikinci perde” olarak yorumlanan bir hamle daha geldi.





Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu´na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.





Yüksek Mahkeme’nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.





