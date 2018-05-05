Suudi Arabistan açılıma devam ediyor, kilise inşa edecek

Anlaşmanın, Vatikan'ın Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı, Fransız kardinal Jean-Louis Tauran ile Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdülkerim el İsa arasında imzalandığı söyleniyor.



Rabıta, 1962'de Suudi Arabistan'ın liderliğinde kurulmuştu.



TERÖRİZMLE MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK



Sputnik'in Egypt Independent'a dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'ın fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) toplumsal-kültürel açıklık politikası çerçevesinde Suudi tarihinde ilk kez kilise inşa etmek üzere Vatikan ile işbirliği anlaşması imzalandı.



Böylece dünya çapında şiddeti, aşırılıkçılığı, terörizmi kınayarak güvenlik ve istikrarı sağlamak yolunda dinlerin ve kültürlerin önemli rolünün vurgulandığı kaydedildi.



İKİ YILDA BİR TOPLANILACAK



Anlaşma uyarınca gelecekteki görüşmeleri organize etmek üzere tarafların ikişer temsilcisinin bulunacağı ortak koordinasyon komisyonu kurulması da kararlaştırıldı. Komisyon, iki yılda bir sırasıyla Roma'da ve Rabıta'nın seçeceği bir şehirde toplanacak.



'UZLAŞMA SÜRECİ BAŞLADI'



Riyad'da Suudi Kralı Selman ve MbS ile görüştüğü söylenen Tauran, dönüşte Vatican News'a verdiği demeçte, 'yakınlaşma sürecinin başlamasından' memnuniyet ifade etti. Fransız kardinal ''Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi'' dedi.



MbS, marttaki Mısır ziyaretinde Kahire'deki Kıpti Kilisesi'ni ziyaret edip Papa II. Tavadros ile görüşerek bir ilke imza atmıştı.





