Samanyolu Haber /Ekonomi / Süt %25, sebze %70, yumurta %36 zamlandı /05 Temmuz 2018 14:56

Süt %25, sebze %70, yumurta %36 zamlandı

Soğan ve patatesin 7 liraya kadar yükselmesinin ardından Tüketici Hakları Derneği bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, 'Haziran 2018 süt ve süt ürünleri fiyatları Haziran 2017’ye göre ortalama yüzde 24.11, sebze fiyatları ortalama yüzde 69.73 artmıştır. Yumurta fiyatı ise yüzde 36,45 artmıştır' denildi. Türk-İş'in yoksulluk sınırı araştırmasına da yer verilen açıklamada, Türkiye'de çalışanların yüzde 70'inin yoksulluk sırının altında yaşadığına vurgu yapıldı.

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Enflasyon rakamları her geçen ay yeni rekorlar kırarken, ülkedeki yoksulluk da derinleşiyor.

Son olarak patates ve soğanın da 7 lirayı bulmasının ardından bir açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği, Haziran ayından itibaren yükselen sebze ve süt ürünlerindeki artışa dikkat çekerek ''Haziran 2018 ayı süt ve süt ürünleri fiyatları Haziran 2017’ye göre ortalama yüzde 24.11, sebze fiyatları  ortalama  yüzde 69.73 artmıştır. Yumurta fiyatı ise yüzde 36,45 artmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte açıklamada gıda fiyatlarında yaşanan artışa verilen bazı örnekler:
HALKIN YÜZDE 70'İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Gıda fiyatlarındaki büyük artış sürerken, Türk-İş’in yayımladığı araştırmaya göre, Haziran 2018’de dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 714 TL, yoksulluk sınırı ise beş bin 584 TL'ye yükseldi.

Tüketici Hakları Derneği'nin açıklamasında, bu verilere de yer verilirken, "Bugünkü koşullara göre, TÜİK’in yüzde onluk gruplar itibariyle hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı ile Türk-İş’in yoksulluk sınırı rakamını karşılaştırdığımızda halkın yüzde yetmişten fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu duruma göre, yoksulluk sınırının altında kalan tüketiciler yeterli ve dengeli beslenememektedir. Türkiye’de uygulanan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Her geçen gün daha çok tüketici yeterli ve dengeli beslenmekten mahrum kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Sol.org.tr

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