Samanyolu Haber /Medya / Survivor kameramanı öldürüldü /28 Haziran 2018 00:18

Survivor kameramanı öldürüldü

Survivor yarışmasının Dominik Cumhuriyeti’ndeki çekimlerinde çalışan kameraman Alper Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

TV 8’de yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor yarışmasının ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, Las Terrenas bölgesinde yürürken 2 gaspçının saldırısına uğradı.

24 yaşındaki Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan saldırganlara direnince arbede yaşandı. Saldırganlardan biri Aycın’ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı.

Acun Ilıcalı, Aycın’ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ilıcalı, paylaşımında “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim” ifadelerine yer verdi. Olay nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. 
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