Samanyolu Haber /Gündem / Sürücü bir anda pizza restoranına girdi /02 Mart 2019 14:05

Sürücü bir anda pizza restoranına girdi

Bir sürücü hızını alamayıp restorana girmesi güvenilk kameralarına takıldı

SHABER3.COM

Los Angeles şehrinde bir sürücü arabasıyla Pizza restoranına girdi. Restoranın güvenlik kamerasına yansıya kaza müşteriler neye uğradıklarını şaşırdılar . Kaza sonrasında sürücü tutuklandı
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