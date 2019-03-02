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Sürücü bir anda pizza restoranına girdi
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Sürücü bir anda pizza restoranına girdi
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02 Mart 2019 14:05
Sürücü bir anda pizza restoranına girdi
Bir sürücü hızını alamayıp restorana girmesi güvenilk kameralarına takıldı
SHABER3.COM
Los Angeles şehrinde bir sürücü arabasıyla Pizza restoranına girdi. Restoranın güvenlik kamerasına yansıya kaza müşteriler neye uğradıklarını şaşırdılar . Kaza sonrasında sürücü tutuklandı
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