Suruç'taki cinayette adalet sağlanmadı, üç ferdi ölen aile ilçeyi terk ediyor

Polislerin ve kameraların gözü önünde katledilen Şenyaşar ailesi mensuplarının yaşadıkları yetmezmiş gibi, kalan aile fertleri de Suruç’u terk etmek zorunda kaldı.





Yıldız’ın yakınları ile korumalarının işyeri ve akabinde hastanedeki saldırıları neticesinde esnaf Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetmişti. AKP’li vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da olayda hayatını kaybetmişti.





FAİLLER TUTUKLANMADI, YARALI KURTULAN KARDEŞ CEZAEVİNDE





Yaşanan olayın üzerinden bir ayı aşkın zaman geçmesine rağmen failler hala tutuklanmadı. Olayda babası ve kardeşlerini kaybeden, kendisi de yaralanan Fadıl Şenyaşar ise hala cezaevinde.





Olayda oğulları ile eşinin gözlerinin önünde linç edilerek öldürülmesine şahitlik eden Emine Şenyaşar, Yıldız ailesinden kimse hakkında gözaltı kararının olmadığını belirtirken, “Onlar üç kişiyi öldürdü. Bir kişi dahi gözaltına alınmadı” diyerek tepkisini dile getiriyor.





Kardeşi Fadıl’ın ailesi ve kendisini korumak için nefsi müdafaada bulunduğunu söyleyen Ferih Şenyaşar da “Eğer o vurmasaydı biz de ölecektik -ki zaten bizden üç kişiyi öldürdüler. Karşı tarafta herhangi bir kişi tutuklanmadı” diyor.





Yargı makamlarına çağrı yapan Şenyaşar, “Bu bizim en büyük acımız. Bir an önce savcının gerekeni yapmasını ve o aileden bu olaya sebebiyet verenlerin cezalarını çekmelerini istiyoruz” diye ekliyor.





AİLE EV VE DÜKKANLARINI BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI





Öte yandan aile bu cezasızlıktan kaynaklı Suruç’taki ev ve dükkanlarını boşaltmak zorunda kaldı.





Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşan Emine Şenyaşar’ın konuya dair açıklaması şöyle:





“Yaşanan olaydan sonra evlerimizden çıkarak başka bir yere sığındık. Şimdi mülteciler gibi bir evde 5 aile kalıyoruz. Yerimizden yurdumuzdan göçtük. Bu evdeki eşyaları konu komşu bize getirdi. Halimiz hal değil. Ağlıyorum olmuyor, beddua ediyorum olmuyor. Rica ediyorum, tüm dünyaya bu çağrımı iletin. Şimdi ben yüzümü nereye döneyim? Nereye gideyim?”





‘FAİLLERİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ’





Olay günü dükkanda olan ve yaralanan Ferit Şenyaşar da, annesi ve ailesiyle birlikte taşındıkları yeni adresten Suruç’a dönmeyi düşünmediklerini söylüyor.





İki dükkanlarını ve kardeşlerinin evlerini boşaltmak durumunda kaldıklarını aktaran Şenyaşar, artık faillerin tutuklanmasını beklediklerini belirtiyor:





Belki içimizdeki yangına bir damla su serpilir. Biraz olsun rahatlarız. Biz kardeşler olarak 5 ayrı evde yaşıyorduk. Evimizi, işimizi bıraktık. Şuan bir şey yapamıyoruz. Mağdur olduk, bütün aile bir evde yaşıyoruz. Psikolojimiz çöktü. Ben yaşadıklarımdan kaynaklı iç kanama geçirdim.