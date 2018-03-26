Samanyolu Haber /Gündem / Sürpriz hamle... Belediye Başkanlarının yetkisi azaltacaklar? /26 Mart 2018 08:00

Sürpriz hamle... Belediye Başkanlarının yetkisi azaltacaklar?

Belediye başkanlarının aynı zamanda belediye meclislerinin de başkanı olmasının ‘denetim ve kontrol’ sıkınısı yarattığını düşenen AKP, yasa değişikliğiyle başkanların iki koltuğa da oturmasını engellemeyi planlıyor.

SHABER3.COM

AKP’de uyum yasalarıyla ilgili alt komisyonlar çalışmalarını sürdürürken, yerel yönetimlerle ilgili alt komisyon bütünşehir uygulamasından, il genel meclislerinin durumuna kadar pek çok düzenlemeyi masaya yatırıyor. Belediye başkanlarının aynı zamanda belediye meclislerinin de başkanı olmasının ‘denetim ve kontrol’ sıkınısı yarattığını düşenen AKP, yasa değişikliğiyle başkanların iki koltuğa da oturmasını engellemeyi planlıyor. AKP, meclis üyeleri arasından başkanın seçilmesine ilişkin hüküm getirerek muhalefet partilerinin seçimleri kazandığı kentlerde ittifaklar yaparak belediye meclisi başkanlığını almayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sürpriz hamle... Belediye Başkanlarının yetkisi azaltacaklar? Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:43:17