Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'ye yeni askeri harekat mı? /17 Eylül 2017 09:17

Suriye'ye yeni askeri harekat mı?

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

SHABER3.COM

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı askeri araçlar konvoy halinde, Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Öte yandan AKP medyasına yansıyan haberlere göre İdlib operasyonunun başlamasının an meselesi olduğu iddia ediliyor. Askeri hareketliliğin sebebinin İdlib operasyonu olup olmadığı bilinmiyor.
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