Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'nin Türkiye sınırında Rusya bayrağı /11 Mayıs 2017 14:52

Suriye'nin Türkiye sınırında Rusya bayrağı

KİLİS'in karşısında bulunan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin İlçesi'nin Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrağı asıldı.

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Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi'nin terör örgütü PYD denetimindeki Parsa Dağı bölgesinde, Kilis sınırına yakın noktadaki bir direğe Rusya bayrağı asıldığı görüldü. Bu gelişmenin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı
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