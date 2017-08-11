Suriyeliler evlerine geri dönüyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü Cenevde'de yaptığı açıklamada 2017 yılının Ocak ayından Temmuz ayına kadar yaklaşık 603 bin Suriyeli'nin terk ettikleri köy ve kentlere geri döndüğünü bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Olivia Headon, "Bu şimdiye kadarki en büyük geri dönüş dalgası" diye konuştu. Örgüt, bu rakamın 2016 yılında geri dönenlerin tamamına tekabül ettiğini açıkladı.

Evine ve memleketine geri dönenlerin yüzde 84'ünü Suriye içinde başka bir bölgeye kaçmış olan ülke içi göçmenlerin oluşturduğu bildirildi. Geri kalan yüzde 16'lık kesimin ise sığındıkları sınır komşusu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan Suriye'ye geri döndükleri açıklandı. Sınır komşusu ülkeler arasında en fazla geri dönüşün Türkiye'den olduğu bildirildi.





Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Olivia Headon, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada yılın ilk yedi ayında Türkiye'den Suriye'ye dönüp yerleşen Suriyelilerin sayısının 35 bin 386 olduğunu bildirdi.





Türkiye ve Ürdün'den gelenlerin çoğunun Halep ve Haseke illerine geri döndükleri belirtildi.



