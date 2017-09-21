Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli Kürtler de seçime gidiyor /21 Eylül 2017 22:52

Suriyeli Kürtler de seçime gidiyor

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Şam yönetiminin ihtilafına rağmen Kuzey Suriye'de Kürtlerin denetimindeki bölgelerde yarın yapılması planlanan yerel belediye ve bölgesel meclis seçimleri için hazırları tamamladıklarını ve seçimleri yapacaklarını söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik'e konuşan Müslim, "Yarın seçimler yapılacak. Hazırlıklar tamamlandı. Bu seçimler, kuzeydeki Kürt bölgelerinde yapılacak ve ilgili yerel yönetim konseylerinin yöneticileri seçilecek" dedi.
'KÜRT TOPRAKLARINDAKİ İŞLER İÇİN KİMSENİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAYACAĞIZ'

Müslim, Kürtlerin kendi toprakları içerisindeki işlerin organizasyonu için kimsenin görüşünü almayacağını da vurguladı.

'SEÇİMLERE GÖZLEMCİLER DE KATILACAK'

Bu arada Müslim, seçimlere gözlemcilerin de katılacağını belirtti ancak gözlemcilerin hangi ülkelerden ve kurumlardan olduğundan bahsetmedi.

ESAD, BAĞIMSIZ FEDERAL SİSTEME KARŞI

Kuzey Suriye'de etkili olan Kürt gruplar, bölgede kendi özerk yönetimlerini oluşturdular. Ancak Suriye devletinden bağımsızlık istemediklerini söylüyorlar.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin Suriye'nin bazı bölgelerinde hakimiyet kurmalarına razı oldu ancak Kürtlerin istediği merkezi yönetimden bağımsız federal sisteme karşı olduğunu söylüyor.

Esad, Kürtlerin oluşturduğu yerel yönetim konseylerini, 'geçici yapılar' olarak niteliyor.
<< Önceki Haber Suriyeli Kürtler de seçime gidiyor Sonraki Haber >>

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

Meksika'da binalar böyle yıkıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:20