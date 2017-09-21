Suriyeli Kürtler de seçime gidiyor

Sputnik'e konuşan Müslim, "Yarın seçimler yapılacak. Hazırlıklar tamamlandı. Bu seçimler, kuzeydeki Kürt bölgelerinde yapılacak ve ilgili yerel yönetim konseylerinin yöneticileri seçilecek" dedi.

'KÜRT TOPRAKLARINDAKİ İŞLER İÇİN KİMSENİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAYACAĞIZ'





Müslim, Kürtlerin kendi toprakları içerisindeki işlerin organizasyonu için kimsenin görüşünü almayacağını da vurguladı.





'SEÇİMLERE GÖZLEMCİLER DE KATILACAK'





Bu arada Müslim, seçimlere gözlemcilerin de katılacağını belirtti ancak gözlemcilerin hangi ülkelerden ve kurumlardan olduğundan bahsetmedi.





ESAD, BAĞIMSIZ FEDERAL SİSTEME KARŞI





Kuzey Suriye'de etkili olan Kürt gruplar, bölgede kendi özerk yönetimlerini oluşturdular. Ancak Suriye devletinden bağımsızlık istemediklerini söylüyorlar.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin Suriye'nin bazı bölgelerinde hakimiyet kurmalarına razı oldu ancak Kürtlerin istediği merkezi yönetimden bağımsız federal sisteme karşı olduğunu söylüyor.





Esad, Kürtlerin oluşturduğu yerel yönetim konseylerini, 'geçici yapılar' olarak niteliyor.