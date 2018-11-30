Suriyeli Jamal'e saldıran çocuk, annesiyle İngiltere'yi terk etti

Jamal'a saldıran İngiliz çocuğun ağabeyi, olayla ilgili Daily Mail gazetesine konuştu.







İsmi açıklanmayan ağabey, ırkçı saldırı haberlerine adı karışan kardeşinin annesiyle birlikte ülkeyi terk ettiklerini ve başka bir ülkedeki akrabalarının yanında kalacaklarını söyledi.





Kardeşi için kefalet ücreti ödemediklerini belirten ağabey, intikam için kardeşinin darp edildiği söylentilerini yalanladı.





'DIŞARDA BİZİ KORUYAN KOCA BİR ORDU VAR'





16 yaşındaki ağabey, olası saldırılara karşı evlerinin önünde polis ekiplerinin nöbet tuttuklarını söyledi ve "Zarar görmemiz imkansız, dışarıda bizi koruyan koca bir ordu var" dedi.





Görüntülerle ilgili de konuşan saldırganın ağabeyi, "Kardeşim bir zorba değil. Suriyeli çocuk sanıldığı kadar masum değil" şeklinde konuştu.





'IRKÇI BİR SALDIRI DEĞİLDİ'





Jamal'a saldırıda bulunan İngiliz çocuk ise dün ifadesinde 'ırkçı bir saldırı gerçekleştirmediğini' söylemiş ve kendisine sadece 'saldırma' suçu yöneltildi.





Daha önce Jamal'a saldırmadığını da belirten çocuk, Sun Online'a yaptığı açıklamada "Olanlardan dolayı üzgünüm ve anlaşılmasını istediğim bir şey var. Bu, ırkçı bir saldırı değildi. Aramızda bir gün önce başlayan bir tartışma vardı" dedi.





NE OLMUŞTU?





İsmi Jamal olduğu belirtilen 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğun, öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrağı görüntüler tüm dünyada eleştirilerin hedefi olmuştu.





Sosyal medyada paylaşılan videoda Jamal'ın İngiliz öğrenci tarafından yere yatırıldığı ve kafasına su döküldüğü görülüyordu. Ayrıca videoda Jamal'ın kolunun kırık olduğu dikkat çekmiş, bunun nedeninin daha önce maruz bırakıldığı ırkçı saldırılar olduğu belirtilmişti.





Videonun paylaşılmasından bir gün sonra Jamal'ın kız kardeşinin de daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıkmış ve onun da görüntüleri oldukça tepki çekmişti.







?Polisten yapılan açıklamada, olayın daha önce ihbar edilmediği ancak videonun ortaya çıkmasıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedilmişti.







ÇOCUK VE AİLESİ İÇİN YARDIM TOPLANDI





Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için 9 saatte 33 bin İngiliz sterlini yardım toplandı.