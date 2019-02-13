Suriyeli iki istihbaratçı Almanya'da tutuklandı: Geçmişte muhaliflere işkence yaptılar

Almanya'da Suriyeli iki eski istihbarat yetkilisi, geçmişte ülkelerinde muhaliflere işkence yaptıkları şüphesiyle tutuklandı.







İki kişinin de 2012 yılında Suriye'den ayrıldıkları ve Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundukları açıklandı.





Adları "Anwar R." ve "Eyad A." olarak açıklanan kişilerin, Suriye'nin en önemli sivil istihbarat servisi olan İstihbarat Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir hapishanede çalıştığı belirtildi.





Hapishanenin üst düzey bir yetkilisi olduğu iddia edilen 56 yaşındaki ilk şüpheli, "insanlığa karşı suç işlemekle" itham ediliyor.





Savcılıktan yapılan açıklamaya göre hapishanede Nisan 2011 - Eylül 2012 döneminde en az 2 bin kişiye işkence yapıldı.





BBC Türkçe'nin haberine göre ortak soruşturma kapsamında, aynı hapishanede görevli üçüncü bir kişinin de Salı günü Fransa'da tutuklandığı açıklandı.





Alman yetkililer; "soykırım yapmak", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş suçları işlemek" ile itham edilen çok sayıda eski Suriye yetkilisi hakkındaki iddiaların soruşturulduğunu söylüyor.





Alman savcılar geçen yıl Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.





Jamil Hassan, 2011-2013 döneminde yüzlerce kişiye işkence yapılmasının ve tecavüz edilmesinin sorumlusu olmakla suçlanıyor.





Suriye hükümeti ise ülkede siyasi mahkumlara işkence yapıldığına dair tüm iddiaları reddediyor, cezaevinde hiç kimsenin öldürülmediğini vurguluyor.





Birleşmiş Milletler'in insan hakları uzmanları ise Mart ayında yayımladıkları raporda, Suriye'de hükümet ve milis güçlerinin "keyfi ve yasadışı biçimde on binlerce kişiyi alıkoyduklarını ve özel merkezlerde tuttuklarını" bildirmişti.