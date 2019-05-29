Suriyeli göçmenlerin bayram trafiği





Şimdiye kadar 12 bin 817 Suriyeli, bayram dolayısıyla ülkelerine giderken, çıkışların devam ettiği öğrenildi.





Suriyelilerden 2017’de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15’i, 2018’de ise yüzde 57’si Türkiye’ye dönmemişti.

Gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapılırken, Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gitmeye başladı.