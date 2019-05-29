Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli göçmenlerin bayram trafiği /29 Mayıs 2019 21:53

Suriyeli göçmenlerin bayram trafiği

Ramazan ve Kurban bayramları süresince Suriyelilere Türkiye’den çıkış izni verilirken, bayramı ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başladı.

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Gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapılırken, Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gitmeye başladı. 

Şimdiye kadar 12 bin 817 Suriyeli, bayram dolayısıyla ülkelerine giderken, çıkışların devam ettiği öğrenildi. 

Suriyelilerden 2017’de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15’i, 2018’de ise yüzde 57’si Türkiye’ye dönmemişti.
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