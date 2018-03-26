Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor /26 Mart 2018 15:30

Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor

Zorunlu eğitim çağında olan her 10 Suriyeli mülteci çocuktan yalnızca altısı eğitime erişebiliyor.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Suriyeli öğrencilerin durumuna ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Yılmaz’ın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine de atıf yaptığı yanıta göre 2012’de Türkiye’de 14 bin 237 Suriyeli mülteci vardı. Bu yıl 25 Ocak itibariyle de Türkiye’de 3 milyon 485 bin 644 Suriyeli var.

Bu nüfusun Eylül 2017 itibariyle 976 bin 200’ü zorunlu eğitim çağında. Ancak açık öğretim okulları ve bakanlığın Türkçe dersi verdiği merkezler dahil 5 Şubat 2018 itibariyle 603 bin 756’sı eğitim alabiliyor.

Bu da her 10 Suriyeli çocuktan dördünün okula gitmediğini ortaya koyuyor. Bu rakam, Türkiyeli çocuklar için onda bir. 

Suriyeli öğrencilerin yaklaşık yarısı bakanlığa bağlı okullarda eğitim görüyor.

İmam hatip yüzde 5
Bakan, Suriyelilerin imam hatip istatistiklerine dair de bilgi paylaştı.

Buna göre lisede 13 bin 664, ortaokulda da 22 bin 721 olmak üzere imam hatiplerde toplamda 36 bin 385 Suriyeli mülteci öğretim görüyor.

Bu da eğitim gören toplam Suriyeli mülteci sayısının yüzde 6’sına denk geliyor.

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