Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den yeni flaş iddia! /13 Nisan 2017 14:06

Suriye'den yeni flaş iddia!

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna yönelik saldırısında aralarında çocuklarında da olduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi

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Suriye Genelkurmay Başkanı, uluslararası koalisyon güçlerinin çarşamba günü (dün), Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna saldırı düzenlediğini öne sürdü

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre IŞİD’e ait merkezler ve kimyasal silahların depolandığı bir binaya yönelik operasyonda, aralarında çocukların da olduğu yüzlerce sivilin öldüğü savunuldu. Açıklamada, bu durumun teröristlerin elinde kimyasal silah olduğunun bir kanıtı olduğu da öne sürüldü.

Söz konusu açıklama, ABD ve müttefiklerinin, Suriye ordusunu İdlib’de kimyasal silah saldırı düzenlemek suçlamasının ardından geldi. Bu suçlamanın ardından ABD, Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenmişti.
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