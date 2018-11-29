Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'den ağır suçlama: Türkiye teröristlere kimyasal silah verdi /29 Kasım 2018 18:28

Suriye'den ağır suçlama: Türkiye teröristlere kimyasal silah verdi

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin Halep’te düzenlenen kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu ve Suriye’deki güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye konusundaki ortak inisiyatifiyle devam eden Astana görüşmelerinde Suriye temsilcisi Caferi de konuştu. Caferi, “Türkiye, hafif silahlarla polislik görevini yerine getirmek yerine, Suriye’nin kuzeyindeki kente asker ve ağır teçhizat gönderdi. Suriye’nin kentlerinde Türk bayrakları asılıyor. Türkiye’nin eylemlerinin açıkça saldırganlık olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Caferi, İdlib’deki kötüye gidişten sorumlu tuttuğu Türkiye’yi eğer güçlerini Suriye’den çıkarmazsa Şam’ın başka türlü hareket etmeye başlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Soçi’de varılan anlaşma uyarınca İdlib’deki teröristleri çıkarmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Caferi “Bu nedenle İdlib’deki teröristler ihlaller gerçekleştirdi. Olanlar Türkiye’ye yönelik güveni azalttı” dedi.


‘Teröristlere kimyasal silahı Türkiye sağladı’
Teröristlerin kendilerini kontrol edenler tarafından ‘yeşil ışık verilmese’ kimyasal silah kullanamayacağını söyleyen Caferi, “Onlara kimyasal silahı kimin verdiğini biliyoruz. Başta Türkleri kast ediyoruz” dedi.

“Türkiye, terör örgütleri aracılığıyla Halep’te kimyasal silah kullandı” diyen Caferi, Halep’te olanların gerginliği tırmandırmasının yanı sıra Soçi’de varılan anlaşmaların uygulanmadığını gösterdiğini kaydetti.
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