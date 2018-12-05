'Suriye'den Türkiye ve Irak'a düzenli olarak petrol taşınıyor'

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus istihbaratının düzenli olarak Suriye'nin doğusundan Türkiye ve Irak'a giden petrol konvoyları tespit ettiğini açıkladı.





Sputnik Türkiye'de yer alan habere Gerasimov, "Rus istihbarat araçları, Suriye'nin doğusundaki uluslararası koalisyon güçlerinin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye ve Irak topraklarına giden, petrol tankerlerinden oluşan konvoyları düzenli olarak tespit ediyor" dedi.





Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine verdiği brifingde konuşan Gerasimov, petrol satışından elde edilen gelirin IŞİD militanlarının finansmanında kullanıldığını vurguladı.







