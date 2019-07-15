Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den Türkiye ile ilgili S-400 açıklaması geldi /15 Temmuz 2019 21:46

Suriye'den Türkiye ile ilgili S-400 açıklaması geldi

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin, ''Türkiye, adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu ilgi alanımızda bulunmuyor'' açıklamasında bulundu.

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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'a, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının Suriye'yi rahatsız edip etmediği soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile birlikte Astana sürecinin garantör ülkesi olduğundan ve adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu (S-400 sevkiyatı) ilgi alanımızda bulunmuyor" dedi.

Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün itibarıyla Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na S-400 parçalarını taşıyan 9 uçak iniş yaptı.
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