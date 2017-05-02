Suriye'deki savaş suçlarına yargı yolu açılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de savaş suçlularının tespiti için harekete geçiyor. Geçen Aralık ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kurulması kabul edilen araştırma komisyonunun kısa süre içinde çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Komisyon'un göreve başlaması, Suriye'deki savaş suçlarının yargıya taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, komisyonun Suriye'deki savaş suçu faillerinin kimliğinin tespitiyle görevli olacağını belirterek, finansman konusunun garantiye alınması sonrasında komisyonun başına 'kısa süre içinde' ünlü bir yargıç ya da uluslararası hukukçunun getirileceğini açıkladı. El Hüseyin, başlangıç aşamasında öngörülen 13 milyon dolarlık bütçenin neredeyse yarısının karşılandığını, çok sayıda ülkenin katkıya başlamasıyla geri kalan miktarın tamamlanması konusunda iyimser olduğunu söyledi.



