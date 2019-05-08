Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

IŞİD'in üst kademesi tarafından sevildiğini ve önemli yerlere getirildiğini öne süren Aydın, Türkiye’de 2 defa Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile masaya oturduğunu iddia etti. İlk toplantı sırasında Ankara patlamasının olduğunu belirten Aydın, gerçekleştirdikleri toplantılar sonucu anlaşamadıkları için 1 Eylül 2015 tarihinde Sefter Taş ve Fethi Şahin adlı 2 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerini yaktıklarını öne sürdü.







'MİT’LE SINIRDA ALDIĞIMIZ ASKERLER İÇİN MASAYA OTURDUK'





IŞİD'in sözcülerinden Ebu Muhammed El Adnani’nin kendisini çağırarak 'görev verdiğini' aktaran Aydın, o dönem sınırda kaçırdıkları askerler Sefter Taş ve Fethi Şahin'le ilgili olarak Türkiye’nin kendileri ile iletişime geçtiğini öne sürdü. IŞİD’in kendisi ile birlikte 2 kişiyi daha görevlendirdiğini söyleyen Aydın, Kilis’in Çobanbey (El Rai) Tren İstasyonu'nda MİT’ten oluşan bir heyet ile masaya oturduklarını anlattı. Gelenlerin Türkiye istihbaratının bölge sorumluları olduğunu iddia eden Aydın, bu görüşmeden önce de IŞİD ve Türkiye’nin Musul Konsolosluğu çalışanları ve Astsubay Özgür Örs'ün 01 Ocak 2016 tarihinde Kilis sınırında kaçırılıp 5 Ocak tarihinde serbest bırakılması olayında masaya oturduğunu hatırlattı.





Mezopotamya Ajansı'ndan Nazım Daştan'ın haberine göre, bu iki görüşmenin kendisinden önceki heyet ile görüşüldüğünü dile getiren Aydın, “Konsolosluk olayında olduğu gibi Örs’ün olayında da 60-70 kişilik muhacir kardeşlerimizi verip, takas gerçekleştiriyorlar. Bu sefer de bizimle oturdular. Daha önce bunlarla oturan Reşid adındaki arkadaşımız ise Mısırlı biriydi. İlkin benim Türkiyeli olduğumu bilmiyorlardı. Biraz sohbet ettikten sonra 'neden bizim askerimizi kaçırdınız' dediler. O askerleri de bizim sınırda çalışan 2 arkadaş pusu kurarak alıyor. Biz de dedik ki askerleriniz bizim sınıra geçtiği için aldık. Niye bizim devletimizin sınırlarını ihlal ediyorlar. ‘Muhacir insanlar sizin topraklarınızdan geçip, bize gelmeye çalışırken siz onları tutukluyorsunuz. Onlar turisttir niye yakalıyorsunuz’ dedik” dedi.





ASKERLERİ ALMAK İÇİN PAZARLIK







Görüşmenin çok uzun sürdüğünü söyleyen Aydın, Türkiye heyetinin tek derdinin askerlerini almak olduğuna değindi. Heyetin 3 kişiden oluştuğunu söyleyen Aydın, onların "Askerlerimizi teslim edin sonraki şeyleri konuşuruz" dediklerini iddia etti. Suruç patlamasından sonra kendilerine gelmek isteyen kişilere sıkıntılar yaşattıklarını anlatan Aydın, devamında şunları söyledi:





“Bizi sıkıştırmamalarını talep ettik. 'Kafile kafile muhacirler gelip, Türkiye’den İslam Devleti'ne katılıyorlardı. Artık eskisi gibi olmuyor. Herkesin gözü önünde bunları bırakamayız' dediler. 'Biz onları tutmak zorundayız. Dış güçler ve dünya bizi sıkıştırıyor, kapıları kapatın diye biz de sizi sıkıştırıyoruz' dediler. Ayrıca ‘siz bizim için uzun sürede bir çıkarsınız ama bazı şeyler bizi sıkıştırdığı için biz de size yükleniyoruz, başka çaresi yok' dediler.”





'BİRBİRİMİZE ZARAR VERMEDEN…'





Aydın, kendilerinin yanıtının ise şu olduğunu söyledi:





“Biz de dedik ki sizinle savaşmıyoruz. Halep’ten İran’ın Diyala sınırına kadar herkesle savaşıyoruz, bir tek sizinle savaşmıyoruz dedik. İlk başta nasıl davrandıysak öyle devam edelim diye. Orada bir sonuca varmadık. Onlar da biz de gidip bunun üzerine çalışalım, bundan sonra geçişler için nasıl kolaylıklar olabilir. Nasıl birbirimize zarar vermeden yürütebiliriz üzerinden tekrar görüşecektik.”





'İLK TOPLANTI SIRASINDA ANKARA PATLAMASI OLDU'

İlk toplantıları sırasında Ankara patlamasının yaşandığını söyleyen Aydın, “Bizim ilk görüşmemiz sırasında Ankara’da bomba patladı. Kapıyı vurdular, bizimle konuşan yetkili dışarı çıktı. Geri geldiğinde 'Kürtler ile solcuların mitinginde bomba patlamış. Siz mi yaptınız?' diye sordu. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Ben yanımdaki arkadaşa döndüm. Biz içerdeyken bizimkiler böyle bir şey yapmış olabilir mi diye sordum. Dediler bizimkiler olabilir. Biz normalde bir gün öncesinde oturacaktık ama olmadı. Bizim yöneticiler de önce oturup, sonra bombayı patlatarak bir mesaj da vermek istiyorlardı. Onların toplantının ertelendiğinden haberi yoktu. Her bir birim bağımsız hareket ediyor. Askeri birim emir almış ki o gün bombayı patlatacak. Hatta hemen telefon açıp, gelip bizi almalarını istedik” iddialarında bulundu.





İKİNCİ TOPLANTI



O gün bir şey olmadan döndüklerini öne süren Aydın, ikinci toplantının 2-3 ay sonra aynı mekânda gerçekleştiğini söyledi.





Aydın, şunları aktardı:





“Bizimkilerin yanına gidince biz içerdeyken niye böyle bir şey yaptınız dedik. Evet, biz yaptık dediler fakat tarihlerinde bir karışıklık oldu dediler. Bir sonraki görüşme için gidin Ankara patlamasını halifenin emri ile yaptık ama Suruç patlaması içtihattır; denildi. Onu halife emretmedi ve cemaatin bilgisi yok diye söylediler. Suruç’tan sonraki bütün patlamalar cemaatin izni ile yapılmıştır. Tabi ikinci görüşmede bunu da Erdoğan’a iletin dedik. Eğer İslam devletine gelen muhacirleri sıkmaya devam ederse biz de sizi vurmaya hazırız. Elimizde hedefler ve yapılacak işler de hazır. Eğer bu yeni politikanızda ısrar ederseniz Bağdat ve Şam’ı bırakıp, Konstantiniye’yi (İstanbul) almaya hazırız. Bu, Ebu Bekir Bağdadi’in mesajıydı. Bu ikinci görüşmede dile geldi. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Onlar da bize tehditkâr konuşmalar yaptılar. Bizim örgütün insanları kameralar önünde öldürme reklamı çoktur. John’un ABD, Japon, Ürdünlüleri kesmeleri ve öldürmeleri var. Biz de onu kastettik, ‘istiyorsanız Türk askeri böyle bir hale düşsün onları kestiğimiz gibi keseriz’ deyince ‘bizim her gün vatan evlatlarımız şehit oluyor. İki evladımız daha şehit olmuş ne olur. Bizim her gün binlerce kardeşimiz bu toprak ve vatan için şehit oluyor” yanıtını verdiler. İkinci toplantı biraz daha bu tarz karşılıklı restleşmelere sahne oldu.”

'CERABLUS’TAN ÇEKİLİN' TALEBİ

İkinci toplantının diğer bir tartışma konusunun Cerablus olduğunu söyleyen Aydın, bu konuda da farklı iddialara değindi. Türkiye heyetinin kendilerinden bu bölgeden 33 kilometre geriye çekilmelerini istediğini aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:





“Bizim örgüt bunu kabul etmedi. 33 kilometre ta Halep otobanına çekilme demekti. 'Ticaret olur, arabalar gider gelir ama bölgeyi bize bırakacaksınız' diyorlardı. Ebu Adnani, Ebu Furkan ve Bağdadi’nin damadı Ebu Usame El Iraki de bombalanınca bunlar da 10 gün içinde bombalandı. Örgüt ondan sonra Cerablus’tan çekildi. Örgütün anlaşmalı olarak çekildiği tek yer Cerablus’tu ama diğer yerlerde savaştı. Özellikle Bab’da onlarla savaştık. Bu bilgiyi de iki üç kişi biliyor bugüne kadar. ABD ve Rusya’nın planlar yaptığını ve ellerinde istihbaratlar olduğunu söyleyerek, ABD’nin Minbic’ten Rusya’nın da Halep’ten bastırarak, bölgeyi alacaklarını söylediler. Bölgeyi savunacağımızı söyledik. Til Ebyad’ta geri çekildik bu örgüte çok pahalıya mal oldu, buradan çekilmeyeceğiz dedik. Sonrasında Cerablus’tan çekilme hadisesi gelişti. Bizim üst yönetime ‘neden böyle yaptınız’ dedik. O zaman bırakın Kürtlerle karşı karşıya gelsinler, Kürtleri durdursunlar. Bırakalım Türkler Kürtlerle aramıza girsin. Onlar gelirse uçaklar da kesilir diye aktardılar.”





'PETROL SATIŞINI DA KONUŞTUK'







Toplantıda petrol satışının da konuşulduğunu kaydeden Aydın, daha önce kaçak olarak Türkiye’ye verdikleri petrolü resmileştirmek istedikleri yönünde talep ilettiklerini iddia etti. Fakat bu konuda da tam bir anlaşma sağlamadıklarını, ayrıca o dönem Şam yönetimine resmi bir şekilde petrol sattıkları iddiasını paylaştı.





‘LİSTE VERMİŞTİK’





Birinci toplantıda Türkiye’nin elinde bulunan 250 kişilik IŞİD'li listesi verdiklerini belirten Aydın, bunların Türkiye’ye patlayıcılarla geçmiş ve aralarında kendi deyimiyle muhacirlerin de olduğu IŞİD'liler olduğunu söyledi. O listeden istedikleri kişilerin kendilerine verilmediğini dile getiren Aydın, onun yerine hiç alakası olmayan kişilerin kendilerine getirildiğini kaydetti.





ASKERLERİN YAKILMASI





İkinci toplantıda fark edildiği için üçüncü toplantıya gitmediğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:





“Toplantıdan sonra baktım, 5 gün üst üste benim hakkımda haberler yapılıyor. Beni bu kadar yayınca ben üçüncü toplantıya gitmedim. O toplantıyı yapanlarla görüştüm, yine bir anlaşma olmamıştı. Anlaşma sağlanmayınca Bağdadi’nin şu sözü yayınlandı: 'Müslümanlar, Türkiye sizin savaş dairenize girmiştir. Onlar sizin için hedeftir'. Bu söylem aslında örgütün Türkiye siyasetini açık olarak değiştirdiği tarihtir. Ondan sonra askerlerin yakılma olayı gerçekleşti. Onların çekimini yapan reklam ekibindeki kişileri de tanıyordum. Önce yakılacaklarını bilmiyordum. Gelip bana sordular. Kim öldürsün dediler. Ben de bu arkadaşlar güvenilirdir, bunlar yapabilir dedim. O yakanlar için söyledim bunu. Yakan kişi olan Hasan Aydın da benim cemaatimin Adana grubundaydı. Türkiye’deyken biz beraber çalışıyorduk. Daha sonra Hecin’de öldürüldü.”





IŞİD İDDİANAMESİNDE BİR NUMARA OLARAK GEÇİYORDU