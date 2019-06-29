'Suriye'de Türk askerlerine nokta atışı saldırıyı Rusya koordine etti'

Ahmet Takan / Yeniçağ

Nokta atışını Rusya koordine etti!.





Rahmetli İsmet İnönü'nün meşhur sözüydü; "Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.





"Ülkenin en hassas dengeleri, dış politikası, stratejik derinliklere, pelikancılara SETA'cılara, inceli kalınlı kıyafetsiz muhterislere bırakılınca ne yazık ki sık sık hatırlamak zorunda kalıyoruz. Bunların üstüne bir de toplumun tüm sinir uçlarına ağır tahribat veren duyarsızlık hastalığını ekleyin...





Hafta başında, Amerika ve Rusya'nın katılımıyla İsrail'de, yapılan üçlü güvenlik zirvesinin önemine dikkat çektik. Bakın bu, Japonya'da gerçekleşecek G-20 Zirvesi'nin öncesine geliyor çok manidar dedik. Olmadı!..





Ardından açık kaynaklara dayanarak zirvenin sonucunun, 2011'den sonra Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçlerin çıkarılması olduğunu yazdık. Hedefte Türkiye'nin olduğunu avaz avaz bağırarak söyledik. Olmadı!.. Kimse tınlamadı. R,Erdoğan G-20 zirvesinde liderlerle gülücüklü fotoğraflar çektirip Türkiye'de servis edilirken (!) acı haber düştü;Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye hükümeti güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.





Saldırıların kasıtlı olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." denildi. Rusya'nın Ankara Ataşesi'nin, Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiği kaydedildi.





Bakanlık'dan yapılan diğer bir bilgilendirmede, "Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.





Yani, Ankara, saldırın arkasındaki gerçek adresi biliyordu ama açık edemiyordu!..





Genelkurmay'da bir askeri kaynağımla görüştüm aynen şunları söyledi;

"Suriye rejimini Rusya salmış üstümüze. İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejiminin yaptığı saldırı nokta atışları ile gerçekleşti. Rejim ordusu bu saldırıları Rusya'nın desteği olmadan yapamaz."





Peki,bunun değerlendirmesi ne?.."Japonya'da toplanan G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden önce bir tehdit mesajı. S-400'lere yönelik...' Bir sapma olursa, Suriye'de askerlerinizi şehit ederim. İdlib'den ülkenize 3 milyon mülteci gönderirim' diye."





Genelkurmay karargahından aldığım bu değerlendirmelerin önemli eksik bir yanı var. Rusya, İsrail'deki üçlü toplantıda alınan karardan sonra "ben anlaşmaya bağlıyım. Bakın Türk ordusunu vuruyorum" mesajını net bir şekilde verdi. Hem de G-20 Zirvesi'nde fotoğraflar çektirilirken!..







